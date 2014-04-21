Глава МИД Узбекистана принял министра иностранных дел Испании

ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. 21 апреля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с официальным визитом в Узбекистан для обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества министром иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Хосе Мануэлэм Гарсиа-Маргальо. Встреча прошла в присутствии Посла Испании в стране Хосе Игнасио Карбахаля.

В ходе состоявшихся переговоров главы внешнеполитических ведомств подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении узбекско-испанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, обменялись мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

По завершении переговоров министры подписали Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания на 2014–2016 годы и провели пресс-конференцию для узбекских и иностранных журналистов, сообщает МИД Узбекистана.

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