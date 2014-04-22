Узбекский лидер принял главу МИД Испании

ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. 21 апреля Президент Узбекистана Ислам Каримов в резиденции Оксарой провел встречу с министром иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Хосе Мануэля Гарсиа-Маргальо, находящимся в стране с официальным визитом.

В ходе состоявшейся беседы глава государства и его гость подробно обсудили состояние и приоритетные направления двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам международной проблематики, представляющим взаимный интерес, в том числе, проблемам региональной безопасности и стабильности в контексте ситуации в Афганистане.

Также были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, как на двусторонней основе, так и с другими странами Европейского Союза. Более подробно практические аспекты развития сотрудничества будут обсуждены на предстоящем в эти дни в Ташкенте бизнес-форуме, для участия в котором в Узбекистан прибыла представительная делегация испанских предпринимателей из сферы инфраструктурных проектов и высоких технологий.

На встрече также был рассмотрен ряд других вопросов совместной повестки дня, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Х.М.Гарсиа-Маргальо искренне поблагодарил Президента Узбекистана за теплый прием и передал приглашение Председателя правительства Мариано Рахоя Брея посетить Испанию с официальным визитом.

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