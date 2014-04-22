В Ташкенте прошли узбекско-японские консультации

ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. 21 апреля в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана были проведены переговоры с делегацией Японии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике Узбекистан Фумихико Като.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями и предложениями по усилению контроля и мониторинга за осуществлением совместных программ и проектов в Республике Узбекистан в свете информационных сообщений ряда японских СМИ о случаях коррупции в международных проектах "ODA" в зарубежных странах.

По итогам встречи была достигнута договоренность о принятии необходимых мер на соответствующем уровне с целью скорейшего объективного рассмотрения актуальных вопросов сотрудничества, в том числе путем обмена необходимой информацией, сообщает МВЭСИТ.

Программа ODA (Official Development Assistance) - программа, реализуемая МИД Японии с 1954 года, по оказанию экономической помощи развивающимся странам, выделяемых в рамках проектов развития, предложенных как неправительственными организациями, так и местными правительственными органами.

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