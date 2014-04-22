В Бухаре прошла научно-практическая конференция

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. С 18 по 20 апреля состоялся визит в Бухару делегации Республики Туркменистан в рамках прошедшей 19 апреля в Бухарском музыкально-драматическом театре научно-практической конференции "290-летие туркменского поэта Махтумкули".

Цель мероприятия – повышение заинтересованности в изучении творчества и деятельности туркменского поэта Махтумкули Фраги, празднование 290-летия поэта, укрепление межкультурных отношений между Узбекистаном и Туркменистаном.

В мероприятии участвовали Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Туркменистан в Узбекистане Ш. Шериев, делегация научных деятелей Республики Туркменистан, представители Бухарского областного хокимията, руководитель республиканского туркменского национального культурного центра Р. Курбанов, руководитель и представители Бухарского областного туркменского национального культурного центра, представители Бухарского областного Творческого союза журналистов, ученые-филологи Бухарской области, учащиеся и студенты высших и средних специальных образовательных учреждений Бухарской области, сотрудники Бухарского РО НИМФОГО, СМИ Бухарской области, а также телеканала "Туркменистан".

В ходе конференции докладчики рассказали о жизни и деятельности поэта, значимости изучения творчества Махтумкули, его вкладе в туркменскую и узбекскую литературу. В частности, говорилось, что творчество Махтумкули неразрывно связано и с Узбекистаном, а именно с Бухарой и Хивой, т.к. в этих городах поэт проходил обучение. Докладчики отметили, что и в Узбекистане учеными и искусствоведами проведена значительная работа по изучению жизни и трудов поэта, его почитают также высоко, как и в Туркменистане. Как подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Туркменистан, большое внимание, оказываемое творчеству поэта, является непосредственной заслугой Президента Узбекистана, а проведение подобных мероприятий положительно влияет на укрепление культурных связей двух стран, взаимопонимания и уважения между народами.

Мероприятие продолжилось выступлением туркменских и узбекских музыкальных и танцевальных ансамблей.

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