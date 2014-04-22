Расширенное заседание областного Кенгаша УзЛиДеП

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. 21 апреля в городе Бухаре прошло расширенное заседание областного Кенгаша УзЛиДеП, нацеленное на обсуждение итогов деятельности областного Кенгаша за 2013 год, определение актуальных задач на год текущий.

В заседании приняли участие представители Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, областного, районных и городских Кенгашей партии, председатели активных первичных партийных организаций, сотрудники Бухарского РО НИМФОГО и СМИ.

По первому вопросу повестки дня состоялось выступление председателя областного Кенгаша партии Ф.Аминова, в ходе которого деятельность подразделений УзЛиДеП по области была оценена критически, отмечена необходимость проведения активной партийной работы с представителями частного сектора.

Далее выступили заместители председателя областного Кенгаша партии по идеологическим, организационным вопросам и работе с предпринимателями и фермерами. В ходе выступлений докладчики также критически отнеслись к деятельности партии за 2013 год и представили несколько предложений по повышению эффективности партийной деятельности.

Вместе с этим, в ходе дискуссий активисты партии, члены Исполнительного Кенгаша выдвинули ряд рекомендаций и предложений по улучшению деятельности Кенгашей партии.

По итогам расширенного заседания областного Кенгаша УзЛиДеП приняты соответствующие решения.

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