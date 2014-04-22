В Ташкенте отметили Пасху

ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. В воскресенье в Российском центре науки и культуры в Ташкенте отмечали один из главных православных праздников – Светлую Пасху, передает пресс-служба Представительства Россотрудничества.

Руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер поздравил присутствующих с праздником Воскресения Господня, пожелал здоровья и благополучия. Он подчеркнул, что такие значимые события объединяют людей разных мировоззрений и вероисповеданий и обратил внимание гостей на то, что плакат, посвященный Пасхе, нарисовал курсант-мусульманин.

В празднике приняли участие курсанты РЦНК в Ташкенте. Они исполнили а-капелла "Христос Воскресе из мертвых". Затем состоялся конкурс пасхальных куличей и яиц. Победители были награждены памятными призами.

Общественный директор клуба-музея "Мангалочий дворик" Альбина Маркевич поблагодарила всех за хорошо организованный праздник, и отметила, как важно соблюдать традиции, прививать и передавать их молодому поколению, развивать и духовно обогащать молодежь.

По признанию слушателей курсов при РЦНК в Ташкенте, благодаря подобным мероприятиям они узнают много нового о российской культуре, традициях и обычаях.

Празднование продолжилось Пасхальным концертом, который состоялся 21 апреля в Государственном Академическом Русском драматическом театре Узбекистана.

Перед концертом со вступительным словом к гостям мероприятия обратился митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Программу концерта представили Государственная хоровая капелла Узбекистана, исполнители из России – Анастасия Горохова и Украины – кобзарь Василий Жданкин и солистка Анастасия Жданкина.

В зале царила теплая душевная атмосфера, зрители были очарованы бесподобными голосами украинских певцов, а в конце весь зал стоя спел "Многая лета".

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