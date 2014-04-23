Олтиарыкским женщинам рассказали о развитии малого бизнеса

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. В махаллинском сходе "Чинортаги" Олтиарикского района Ферганской области Узбекистана 22 апреля завершился семинар на тему "Развитие женского предпринимательства на селе". В нем приняли участие жители региона и руководители местных производственных предприятий.

Кроме того, семинар посетили гости из Сырдарьи. В составе делегации были активные женщины, создавшие свой малый бизнес и желающие поделиться опытом. Они рассказали о своем пути к цели, предупреждали о "подводных камнях", которые могут ожидать начинающих предпринимателей и вариантах преодоления этих временных трудностей.

В семинаре принимали участие также председатель Женского совета Ферганской области М.Хужаева и председатель Женского совета Сырдарьинской области Д.Хайдарова.

По итогам семинара руководство расположенного в махаллинском сходе предприятие по производству изделий из трикотажа "Фрамода текстил" задумалось о расширении производства, открытии новых линий. Собрали пакет документов, необходимый для получения кредита на развитие бизнеса.

Помимо обсуждения роли женщин-предпринимателей, на семинаре обсуждались вопросы роли государства в развитии малого бизнеса, вопросы расширения знаний о системах поддержки малого бизнеса, как инструмента регионального и местного развития, так же на примере разобрали программы поддержки предпринимательства в Узбекистане.

УЗИНФОРМ