Школьники из Бувайды встретились со спортсменом

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. В средней школе №1 Бувайдинского района Ферганской области 22 апреля прошла встреча знаменитого спортсмена, трехкратного чемпиона Узбекистана, победителя международных гран-при, мастера спорта по греко-римской борьбе Аббосжона Осланова с учениками младших классов.

Титулованный спортсмен не забывает родные места и часто навещает местных ребят, рассказывая им о жизни спортсменов и разных видах борьбы. Привлекает их к совместным занятиям и тренировкам. Он учил ребят всегда достигать высоких целей, несмотря на преграды и неудачи.

Встреча проходила в непринужденной обстановке, дети с удовольствием рассматривали принесенные фотографии и рассказывали о своих успехах. Ребята подготовили и показали небольшой концерт, подготовленный к приезду любимого спортсмена.

- Я убежден, что необходимо серьезно заниматься воспитанием детей и юношества, пропагандируя спорт как движение, развивающее достоинство человека, силу тела, воли и разума, - поделился своим мнением с нами в беседе Аббосжон. - Сегодня в стране созданы все условия, чтобы подрастающее поколение вело активный образ жизни и занималось физической культурой. В этой школе отлично оборудованный спортзал, есть все предпосылки для занятия спортом.

В конце встречи дети подарили спортсмену сделанные своими руками сувениры и поблагодарили за интересный рассказ.

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