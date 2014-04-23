Активная подготовка к парламентским выборам

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 21 апреля в Шафирканском районном хокимияте состоялась политическая учеба для активистов партии на тему "Задачи активистов партии и первичных партийных организаций (ППО) в подготовке и проведении выборов", организованная областным Кенгашем СДП "Адолат" в сотрудничестве с РО НИМФОГО.

Цель мероприятия – разъяснение задач активистов партии и первичных партийных организаций в период подготовки и проведения выборов.

В мероприятии приняли участие члены депутатских групп СДП "Адолат" в местных Кенгашах народных депутатов, активисты и председатели ППО, сотрудники областного, районных и городских Кенгашей партии, представители Бухарского РО НИМФОГО.

В ходе мероприятия участникам были разъяснены законодательные акты Узбекистана касательно выборов, представлены методы работы активистов партии, ППО и других работников партии на избирательных участках.

Также докладчики разъяснили суть социал-демократических идей и предоставили информацию о социал-демократических системах ряда государств мира.

Участники мероприятия активно участвовали в работе политической учебы и поднимали вопросы касательно предвыборной партийной деятельности. В частности, были обсуждены вопросы должной подготовки к выборам в декабре т.г.

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