Изучен опыт проведения общественного контроля

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 21-22 апреля в гостинице "BUKHARA GRAND" прошел двухдневный семинар на тему "Общественный контроль в обеспечении надежной защиты прав и свобод человека: опыт – Узбекистана и зарубежных стран", организованный Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсман) при содействии представительства Фонда имени К. Аденауэра в Узбекистане.

Цель мероприятия – обсуждение вопросов реализации общественного контроля в обеспечении защиты прав и свобод человека.

В нем приняли участие и.о. хокима Бухарской области М.Эсанов, представители Олий Мажлиса Узбекистана, полномочный представитель Фонда К. Аденауэра в Центральной Азии доктор Томас Кунце, ректор Института бизнеса и права Российской Федерации профессор Андрей Зибкин, председатель Комитета по работе с демократическими институтами, негосударственными организациями и ОСГ Законодательной палаты Олий Мажлиса, депутаты нижней палаты парламента, представители Федерации профсоюзов Узбекистана, Комитета женщин Узбекистана, управления юстиции по области, директор Общественного фонда по поддержке и развитию независимых СМИ и информационных агентств, фонда "Махалла", представитель Омбудсмана по Бухарской области, заведующий секретариатом Омбудсмана в Законодательной палате Олий Мажлиса, руководитель и сотрудники Бухарского РО НИМФОГО и СМИ.

В ходе мероприятия участникам были разъяснены основные направления государственной политики по обеспечению открытости деятельности органов государственной власти и управления, освещены итоги правового эксперимента по апробации законопроекта "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления" в Бухарской области. Особо отмечалось, что обеспечение открытости деятельности государственных органов способствуют совершенствованию системы защиты прав и свобод человека.

Вместе с этим, в ходе семинара были обсуждены вопросы реализации парламентского и общественного контроля, в том числе, экологического контроля в интересах граждан, социального партнерства и роль ННО, а также СМИ в защите прав человека.

Необходимо отметить, что докладчики также ознакомили участников с международным опытом участия граждан в реализации общественного контроля. В частности, были освещен опыт России и Германии.

Помимо этого, в ходе семинара участники работали в группах по вопросам обеспечения прав граждан на свободное использование информации и совершенствовании общественного контроля над деятельностью государственных органов. По итогам работы каждой группы состоялась презентация.

В заключение семинара участникам были розданы раздаточные материалы касательно сферы обеспечения защиты прав и свобод человека.

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