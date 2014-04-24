"Усиление деятельности работников комитетов женщин и ОСГ по духовно-просветительскому направлению"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 22 апреля в хокимияте Рамитанского района Бухарской области состоялся семинар, организованный бухарским областным Комитетом женщин совместно с ромитанским районным Комитетом женщин.

Цель мероприятия – усиление деятельности работников органов самоуправления граждан и комитетов женщин по предотвращению нежелательных случаев беременности, а также ранних и родственных браков среди молодежи.

В семинаре приняли участие представители областного и районных комитетов женщин, активисты и советники председателей ОСГ района по духовно-просветительской работе, сотрудники районного хокимията.

В ходе мероприятия отмечены случаи ранних беременностей среди учениц профессиональных колледжей, что свидетельствует о неудовлетворительной профилактической работе работников комитетов женщин и ОСГ. Особо подчеркивалась, что данная ситуация является признаком широкого влияния поп-культуры на молодежь.

В связи с этим, работникам комитетов женщин и ОСГ было поручено усилить профилактические работы среди населения по предотвращению ранних и родственных браков. Особо отмечалась необходимость проведения разъяснительных работ с родителями учащихся колледжей на местах. В целях повышения ответственности родителей рекомендовалось проводить беседы при содействии инспекторов профилактики.

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