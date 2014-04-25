Подготовка к парламентским выборам

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля в городе Бухаре состоялся семинар-тренинг на тему "Вопросы эффективного использования потенциала первичных организаций политических партий в период подготовки и участия в выборах 2014 года в Олий Мажлис Республики Узбекистан и местные представительные органы государственной власти", организованный Бухарским областным Кенгашем ДП "Миллий тикланиш" совместно с Бухарским РО НИМФОГО.

Цель мероприятия – развитие у кадровых работников партии и активистов первичных партийных организаций необходимых навыков эффективной организации внутрипартийной и общественно-политической деятельности на уровне современных требований и выработка практических предложений и рекомендаций по организационно-кадровому укреплению первичных звеньев политических партий.

В семинаре приняли участие члены депутатских групп ДП "Миллий тикланиш" в местных Кенгашах народных депутатов, председатели и заместители председателей областного, районных и городских Кенгашей партии, председатели ППО, активисты партии, сотрудники РО НИМФОГО и СМИ.

В ходе мероприятия отмечалась роль ППО в решении социально-экономических проблем на местах, а также реализации программных целей и установок партии, исходя из интересов электората партии. Кроме этого, обсуждались вопросы о взаимном сотрудничестве ППО с местными Кенгашами партии и депутатскими группами. Также участников ознакомили с современными политическими технологиями работы с электоратом.

Вместе с этим, в ходе семинара-тренинга участники работали в 4 группах над выработкрй предложений по эффективной подготовке к предстоящим выборам. Далее представитель каждой группы ознакомил участников с выработанными предложениями.

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