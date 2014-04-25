Восходящая звезда узбекского тенниса специализируется по индусам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. На стартовавших во вторник в Намангане международных теннисных турнирах отлично проявил себя 16-летний узбекистанец Джурабек Каримов. Парень, не имеющий рейтинга и включенный в основную сетку по специальному приглашению, сумел выйти в четвертьфинал, последовательно обыграв двух сильных представителей Индии.

Обратить на него внимание автору посоветовал капитан сборной в Кубке Дэвиса Петр Лебедь, рекомендовав Джурабека как самого перспективного молодого игрока. И, надо сказать, тот не замедлил оправдать щедрый аванс. Джурабек разделался с восьмой ракеткой Вишну Вардханом чуть больше чем за час.

Причем юный узбекистанец действовал напористо, разнообразно, не боясь сыграть красиво, на публику. Более опытный индус сразу занервничал, часто спорил с судьей на вышке Шерзодом Хасановым. Но ничего не помогало. Джурабек играл уверенно. Самый сложный момент, по его словам, был в первом сете, когда Вишну имел два брейк-пойнта. Благополучно пройдя этот непростой момент, узбекский теннисист сам сделал брейк и удержал его до конца сета – 6:3. во втором сете повторился рисунок первого. Опять Джурабек играл разнообразно, создавая тому трудности на своей подаче. Несколько раз в уже в первом гейме он мог взять подачу Вардхана, но немного не везло. Так, впрочем, долго так продолжаться не могло, и в конце концов неизбежное случилось: Джурабек в третьем гейме делает брейк, поведя в счете – 2:1. Уверенно удерживая свою подачу, наш игрок в седьмом гейме делает еще один брейк, после чего все было по сути кончено – 6:2 во втором сете и выход в четвертьфинал. Отметим, что в первом круге Джурабек Каримов легко разобрался с другим гостем из Индии – Вирали-Муругесаном – 6:4, 6:0.

Неплохо продвигается по сетке и другая надежда узбекского тенниса Тимур Исмаилов. Правда, для побед ему потребовалось по три сета. Сначала Тимур уступив французу Антонии Уолшу 3:6, с тем же счетом взял два следующих сета. Во втором круге по тому же сценарию он провел поединок с греком Маркосом Каловелонисом. Наделав прорву ошибок, в том числе на тай-брейке, Тимур отдает первый сет, но потом собирается и уже внешне легко доводит дело до победы –6:7, 6:3, 6:2.

Отметим и успех наманганца Хумоюна Султанова. Дебютируя в таком соревновании профессионалов, Хумоюн заработал свои первые очки в международном рейтинге, обыграв в первом круге соотечественника Занетуллу Кутыбаева – 6:1, 1:6, 6:4.

В пятницу будут сыграны полуфиналы, а решающие матчи состоятся в субботу.

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