В Российском центре науки и культуры рассказали об Олимпийских играх в Сочи

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. В четверг, 24 апреля, в конференц-зале Российского центра науки и культуры в Ташкенте состоялась презентация материалов фотовыставки, посвященной 22-м зимним Олимпийским и 11-м Паралимпийским играм в Сочи.

Гостями мероприятия стали учащиеся лицея № 2 при Узбекском Государственном университете мировых языков, слушатели курсов русского языка как неродного при РЦНК в Ташкенте, представители СМИ.

Выступая перед собравшимися, руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер отметил, что нынешняя дата была не случайно выбрана для проведения презентации. 24 апреля во всем мире отмечается Международный день солидарности молодежи, а молодые люди из 35 стран мира приняли участие в волонтерском олимпийском движении, которое благодаря Олимпиаде в Сочи вышло на качественно новый уровень. В 14 регионах России было создано 26 волонтерских центров, на базе этих центров проходило обучение волонтеров для работы на Сочинских играх. Всего на Олимпиаде в Сочи было задействовано порядка 25 тысяч волонтеров из разных стран.

Курсанты Российского центра науки и культуры в Ташкенте рассказали об основных знаковых моментах Олимпиады, о волонтерском движении, представили красочное слайд-шоу, в котором они использовали фотоматериалы, собранные Оргкомитетом "Сочи-2014" и направленные в Узбекистан при содействии Федерального агентства Россотрудничество.

После просмотра видео-ролика об Олимпиаде Валерий Кайер обратил внимание присутствующих на то, среди призеров Олимпиады был и шорт-трекист Виктор Ан, шестикратный олимпийский и шестикратный абсолютный чемпион мира, рекордсмен Олимпийских игр по количеству золотых медалей в шорт-треке (6), а также единственный мужчина, выигравший 3 золотые медали зимних Игр в составе сборной России. Для того, чтобы иметь возможность выступать за сборную России на Сочинской Олимпиаде, в 2011 году южнокорейский спортсмен получил российское гражданство. В апреле 2014 года за выдающиеся достижения на зимней Олимпиаде в Сочи министр физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области Олег Жолобов вручил Виктору Ану ключи от нового дома в семейном спортивно-образовательном кластере "Олимпийская деревня Красногорск". Это авторский проект президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер.

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