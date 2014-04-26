Теннисные турниры в Намангане близятся к развязке

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. В пятницу в Намангане на международных теннисных турнирах настала пора полуфинальных поединков в одиночном разряде, а пары уже определили победителей.

Герои первых двух кругов – узбекистанцы Тимур Исмаилов, Джурабек Каримов и Хумоюн Султанов – не смогли продолжить борьбу в следующей стадии. И сейчас они уже в Малайзии, где они сыграют за сборную Узбекистана в юношеском Кубке Дэвиса в азиатской зоне.

В мужской полуфинал вышли в итоге два украинца, единственный оставшийся в сетке индус Н. Шрирам Баладжи и россиянин Михаил Фуфыгин. Вчера украинцы праздновали полный успех – оба представителя этой страны одолели своих соперников: Денис Молчанов – Фуфыгина со счетом 6:3, 6:1, а Владимир Ужуловский – Н. Шрирама Баладжи – 7:6, 6:2.

Зато индийцы взяли свое в паре. Н. Шрирама Баладжи и Вирали-Муругесан уверенно переиграли интернациональный дуэт Вишну Вардхан (Индия) – Петр Гадомски (Польша) – 6:3, 6:1. А у девушек сильнейшей стала пара Евгения Пашкова (Россия) – Ганна Позникиренко (Украина), в финале оказавшаяся куда убедительнее другого интернационального дуэта – Яна Бучина (Россия) – Андрея Гамиз (Венесуэла) – 6:4, 6:1.

Однако без отечественных теннисистов в финале не обойдется. Отлично проводящая турнир Нигина Абдураимова вчера в упорнейшем матче переиграла первую ракетку соревнования украинку Анастасию Васильеву – 6:2, 7:6 и вышла в финал. Ее соперницей будет гостья из Великобритании Наоми Броуди, оказавшаяся сильнее опытной россиянки Екатерины Бычковой.

Финалы пройдут в субботу.

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