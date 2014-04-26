Живо поэтическое слово в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Подведение итогов конкурса в честь юбилея Мухаммада Юсуфа показало, что среди молодежи немало одаренных последователей замечательного поэта. В пятницу в Наманганском госуниверситете были подведены итоги конкурса юных поэтов, посвященного 60-летию со дня его рождения.

В творческое соревнование по 7 номинациям вступили около 30 студентов и школьников области. Так что жюри пришлось немало подумать, чтобы из массы представленных работ выбрать лучшие.

Среди номинаций были не только поэтические, но и публицистика, и живопись, и музыка. Так что заключительный гала-концерт лауреатов стал настоящим праздником и демонстрацией единства всех видов искусства. Гостей мероприятия встречала экспозиция миниатюр, натюрмортов, портретов поэта.

Большую работу клуба "Лирик лахзалар" ("Лирические мгновения") и его руководителя доцента Кадыра Насырова по проведению конкурса отметил в своем выступлении ректор НамГУ Абдусалам Умаров.

Лауреаты не только получали заслуженные призы, но и читали свои произведения, было и состязание поэтов "мушоира", вызывавшее восторг у публики. Причем многие участники конкурса получили несколько наград, поскольку прислали произведения в разные номинации.

Победителями в итоге были объявлены Гавхар Хабибуллаева (4 курс НамГУ) – в номинациях "Стихи о Родине" и "Вольная тема", Мавон Абдусаматов (НамГУ) – в номинации "Стихи о любви", Мафтуна Абдулхаева (факультет педагогики НамГУ) – в номинации "Назира (подражание) Мухаммаду Юсуфу", Шухрат Набиев (магистр НамГУ) – за лучший рассказ и художественный перевод, Гулмира Тургунова (академический лицей № 3 при НамГУ) – за лучшую научно-популярную статью, посвященную жизни и творчеству Мухаммада Юсуфа и Айша Ходжаева (филологический факультет НамГУ) – за лучшее стихотворение на русском языке.

По словам Айши, это ее первая награда. Она очень благодарна вдохновителю конкурса доценту Кадыру Насырову за предоставленную молодежи возможность для творческого самовыражения.

Состязание было организовано клубом творческой молодежи "Лирик лахзалар" Наманганского государственного университета совместно с профсоюзной организацией, областными отделениями общественного движения "Камолот", Союза писателей Узбекистана, творческого объединения журналистов, областной телерадиокомпанией, газетами "Наманган хакикати", "Наманганская правда", "Махорат мактаби", "Эртакчи-репетитор", "Акс садо".

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