Космический апрель в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Космический цикл мероприятий Российского центра науки и культуры в Ташкенте завершился. 25 апреля в Республиканском центре молодежного творчества прошли Республиканские соревнования ракетомоделистов, соорганизатором которых традиционно выступило Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан. В номинациях соревнований были представлены все регионы страны – 94 участника в трех возрастных категориях.

Участников соревнований приветствовали директор Республиканского центра молодежного творчества "Баркамол авлод" Зокир Товбоев, координатор общественных и научных связей РЦНК в Ташкенте Давлятбек Саъдуллаев, руководитель соревнований Алишер Усманов.

Среди судей и почетных гостей были мастер спорта СССР по техническим видам Валентин Гаврилов, заместитель декана Авиационного факультета Ташкентского технического университета, главный судья соревнований Нуриддин Абдужабаров, ветераны узбекистанской авиации.

Победители были отмечены грамотами и ценными подарками от организаторов, в том числе и от Представительства Россотрудничества. Наиболее отличившиеся юные спортсмены были рекомендованы для участия в летней Международной аэрокосмической школе в будущем году, которая состоится в Паркентском районе Ташкентской области в учебно-тренировочной базе МАКШ "Кизил сай".

Вообще же, март и апрель этого года в Узбекистане поистине выдались космическими: "круглые столы", встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом авиационного факультета Ташкентского технического университета, учащимися академического лицея Узбекского госуниверситета мировых языков, выездные мероприятия в городе Гагарин Джизакской области, возложение цветов к памятникам Юрию Гагарину в Ташкенте и Гагарине. В апреле продолжились мероприятия, организованные Представительством Россотрудничества в Республике Узбекистан, посвященные 80-летию первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина и Международному дню космонавтики.

В Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялся "круглый стол" "Юрий Гагарин: страницы биографии", посвященный 80-летию первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина и Международному дню космонавтики. В работе форума приняли участие слушатели курсов при РЦНК в Ташкенте, учащиеся столичных академических лицеев и колледжей.

С основными вехами биографии Ю.Гагарина собравшихся познакомила учащаяся академического лицея Узбекского государственного университета мировых языков, волонтер РЦНК Авеста Эфтихар. Ее реферат "Юрий Гагарин: страницы биографии" был прослушан с интересом и после его завершения состоялся живой обмен мнениями, было задано много вопросов. Участникам "круглого стола" была предоставлена возможность послушать голос Юрия Гагарина, его обращение к жителям Земли, его знаменитое: "Поехали!".

Координатор общественных и научных связей РЦНК в Ташкенте Давлятбек Саъдуллаев рассказал о совместной работе с дублером первой женщины-космонавта Валентины Терешковой Валентиной Пономаревой, о деятельности Международной аэрокосмической школы (МАКШ), об узбекском космонавте, дважды Герое Советского Союза Владимире Джанибекове.

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