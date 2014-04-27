700-летие Преподобного Сергия Радонежского отметили в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. В пятницу, 25 апреля, в Российском центре науки и культуры в Ташкенте подвели итоги конкурса на лучшую презентацию о Сергии Радонежском.

Конкурс был объявлен в начале марта в связи с празднованием 700-летия Сергия Радонежского в 2014 году, в нем приняли участие слушатели курсов РЦНК, сообщает пресс-служба РЦНК.

В своем приветствии руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Валерий Кайер отметил, что празднование 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского имеет особое значение для основанной им Троице-Сергиевой лавры, Сергиева Посада и для всей России. Вместе с тем Сергий Радонежский весьма почитаем и в Узбекистане, на сегодняшний день действует два храма Преподобного Сергия Радонежского в городе Фергана и в городе Навои, церковь Сергия Радонежского в Ташкенте на пересечении ул. Пушкинской и ул.Асакинской была утрачена в 30-е годы прошлого века.

Подготовка к памятной дате началась в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 года за № 1197 "О праздновании 700-летия преподобного Сергия Радонежского". В России проходит ряд крупных акции: строительство транспортных объездов города Сергиев Посад, реконструкция коммунальных сетей и объектов транспортной инфраструктуры, открытие новых школ и объектов культуры, а также широкомасштабные культурные акции в России и за рубежом.

Почетным гостем РЦНК в Ташкенте стал проректор Ташкентской духовной семинарии, протоирей Сергий Стаценко. В интересной и увлекательной форме он рассказал о двух сторонах жизни Сергия Радонежского: о духовной и так называемой бытовой (светской). В духовном плане жизнь Сергия Радонежского была похожа на сказочный сюжет. Он прославился чудесами еще при жизни и еще больше после смерти, и это является особенностью святых – иметь связь с живым миром.

Сергий Радонежский жил в эпоху упадка Византийской империи, когда церковная жизнь держалась не в центре, а на окраинах империи. Сергий Радонежский стал известен в Константинополе и получил указание устроить общежительное проживание (житие), в отличие от существовавшего тогда келейного. Тип монастырей Сергия Радонежского можно назвать монастырями-колониями, вокруг них вырастали целые города, велось хозяйство, благодаря монастырям шло освоение новых территорий. Ключевые качества Сергия Радонежского - это духовная одаренность и личная мудрость. В современной традиции Сергий Радонежский является покровителем учащихся, что особо удивило и порадовало курсантов РЦНК в Ташкенте.

Далее зрителям были представлены лучшие презентации о жизни Сергия Радонежского. Победителям конкурса были вручены памятные дипломы Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан.

В завершение вечера Валерий Кайер сказал, что в течение года Представительство Россотрудничества в Узбекистане планирует провести ряд мероприятий совместно с Ташкентской и Узбекистанской епархией, посвященных 700-летию Сергия Радонежского.

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