"Актуальные проблемы нейрохирургии"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 25-26 апреля в гостинице "Бухара-Палас" прошел международный съезд нейрохирургов, организованный Министерством здравоохранения совместно с Республиканским научным центром нейрохирургии и Ассоциацией нейрохирургов Узбекистана.

Цель мероприятия – обмен опытом, изучение международного опыта нейрохирургии.

В мероприятии приняли участие и.о. хокима Бухарской области М.Эсанов, представители Республиканского научного центра нейрохирургии, врачи из Таджикистана, России, Турции, Японии, Малайзии, Индии, Беларуси, Казахстана, сотрудники Министерства здравоохранения, областного хокимията, Бухарского РО НИМФОГО и СМИ.

Вступительным словом мероприятие открыл и.о. хокима Бухарской области.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады представителей зарубежных стран по использованию перераспределителей потока крови в лечении аневризмы сосудов головного мозга, эффективности различных оперативных доступов при опухолях основания головного мозга, терапии хронического болевого синдрома у онкологических больных и другие.

Также в ходе мероприятия участникам были продемонстрированы видеофильмы по нейрохирургии и распространены раздаточные материалы.

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