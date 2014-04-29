В Намангане начались репетиции церемоний открытия и закрытия игр "Баркамол авлод"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. Подготовка к спортивным соревнованиям "Баркамол авлод" идет полным ходом. Уже начались репетиции церемонии открытия и закрытия игр. Они обещают стать красочными и захватывающими.

Главным режиссером обеих является заслуженный деятель искусств Узбекистана Рустам Шамситдинов. Под его руководством работает группа из 15 человек – хореографы, режиссеры, балетмейстеры. Ранее Рустам Динамович поставил аналогичные церемонии на "Универсиаде-2000", также проходившей в Намангане.

В эти дни на трех площадках – резервной арене стадиона "Навбахор", стадионах "Еш куч" и футбольной школы "Умид" – проходят репетиции, в которых участвуют в общей сложности 4300 девушек – студентки госуниверситета, инженерно-педагогического и инженерно-технологического институтов, а также педагогического, экономически-социального и первого и второго медицинских колледжей областного центра. Для всех них в Ташкенте шьются театральные костюмы трех видов по заранее утвержденным экскизам.

Как поясняет заместитель начальника областного управления по делам культуры и спорта Озода Усманова, на всех трех спортивных площадках каждый день репетируют 1400 девушек, которые отрабатывают художественный фон, массовые танцы, построение слов "Баркамол авлод-2014", "Узбекистан", "Наманган", различные цветочные композиции и узоры. Репетиции проходят дважды в день – времени до начала игр осталось немного.

На всех спортивных площадках во время репетиций присутствует машина скорой помощи с бригадой врачей, которая в любой момент может оказать необходимую медицинскую помощь участникам репетиций. Безопасность объектов обеспечивается областным управлением внутренних дел.

С 1 мая начнется работа хореографической группы из 300 человек, в которую помимо наманганских, войдут девушки из Ташкента, Каракалпакстана, Хорезма, Навои, Ферганы и Андижана. Репетиции будут проводиться в спортивных залах юридического и колледжа легкой промышленности.

Руководителем республиканского штаба по подготовке к играм "Баркамол авлод" является заместитель министра по делам культуры и спорта Баходир Ахмедов, областного штаба – директор областного научно-методического центра Юлдошали Жакбаров.

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