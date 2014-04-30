"Кто имеет профессию, у того есть удача"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 28 апреля в доме милосердия № 32 города Бухары состоялось мероприятие, организованное Бухарским областным управлением международного благотворительного фонда "Олтин мерос".

Цель мероприятия – повышение правовых, экономических знаний и навыков молодежи, а также обучение молодежи профессиям.

В мероприятии приняли участие сотрудники областного управления международного благотворительного фонда "Олтин мерос", учащиеся и преподаватели дома милосердия № 32 Бухары.

В ходе мероприятия выступившие подробно разъяснили пути организации частного предпринимательства, в частности, по ремесленничеству. Также были разъяснены нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в Узбекистане.

Вместе с этим, участников проинформировали о том, что специалисты-мастера "Олтин мерос" обучают детей производству сувенирных изделий для туристической отрасли, шитью национальных костюмов, гончарству, изготовлению ковров, вышиванию, золотошвейному делу и резьбе по дереву. Также отмечено, что фондом "Олтин мерос" два раза в неделю проводятся бесплатные учебные курсы в кружках по обучению вышеназванным профессиям и слушатели курсов по окончании обеспечиваются работой.

Необходимо отметить, что фондом "Олтин мерос" в махаллинских сходах граждан №№ 5, 9, 20 города Бухары и колледже бытового сервиса Каганского района проводятся бесплатные учебные курсы по обучению ремесленничеству.

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