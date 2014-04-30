В целях поддержки талантливой молодежи

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. 29 апреля в Бухарском колледже искусств по инициативе областного отделения ассоциации "Хунарманд" был организован городской этап конкурса среди молодежи по ремесленничеству.

Цель мероприятия – выявление и поддержка талантливой, одаренной молодежи, развитие ремесленничества в регионе.

В мероприятии приняли участие представители Бухарского областного центра ремесленников "Хунарманд", преподаватели, выпускники, учащиеся Бухарского колледжа искусств, безработная молодежь махаллинских сходов граждан города Бухары и СМИ.

В ходе мероприятия докладчики поздравили конкурсантов с участием в городском этапе конкурса и проинформировали участников о деятельности областного отделения "Хунарманд". Также выступившие разъяснили участникам основные направления государственной молодежной политики Узбекистана. В частности, была предоставлена информация о благоприятных условиях в стране для изучения ремесленничества и дальнейшей организации частного предприятия по ремесленничеству.

Далее конкурсантам разъяснили условия участия в конкурсе. Участники конкурса соревновались по резьбе по металлу и дереву, шитью национальных костюмов, гончарному и золотошвейному делу.

По итогам конкурса победителям были вручены ценные подарки и дипломы на участие в областном этапе конкурса. Среди участников конкурса особо отличились студенты колледжа искусств, жители махаллей "Борбан", "Саррафон" и других.

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