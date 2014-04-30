



В День Земли в Чимгане посадят деревья



ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. 3 мая в честь Международного дня Земли пройдет масштабная экологическая акция: посадка саженцев в предгорьях Чимгана. В акции, как сообщает пресс-служба посольства США, примут участие целого ряда организаций. Свой вклад в озеленение планеты внесут волонтеры ННО "Ekomaktab", представители общественности, активисты молодежного крыла Экологического движения Узбекистана, альпинисты, туристы из молодежных клубов "Баркамол авлод", сотрудники посольства США в Узбекистане и предприятия "General Motors Powertrain Uzbekistan", представители органов местного самоуправления граждан поселка Чимган, сотрудников Комитета по охране природы Ташкентской области и Угам-Чаткальского государственного природного национального парка, представители СМИ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи