Веселые старты для малышей прошли в наманганской школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. Девиз основателя олимпийского движения Пьера де Кубертэна "О спорт! Ты – мир!" стал руководством к действию для учащихся школы № 49 города Намангана. Ведь здесь в рамках программы Года здорового ребенка проводятся различные спортивные состязания.

Так, в честь Дня Космонавтики ученики вторых классов приняли участие в спортивной эстафете под девизом "Готов ли ты в космонавты?". А во вторник здесь прошли "Веселые старты" среди учащихся третьих классов.

Каждый класс для участия в эстафете представил свою команду – "Ловкачи" (3 "г" классный руководитель Замира Халилова), "Спортивные ребята" (3 "д", Зоре Сейдаметова) и "Молния" (3 "в" Лола Ишкильдина).

По итогам соревнования самой спортивной оказалась команда "Ловкачи", тем самым оправдав свое название, самой дружной была признана команда "Спортивные ребята", а самой артистичной – "Молния".

В целом в этом году в школе проводится много различных мероприятий: сочинения и диктанты на актуальные темы, конкурсы рисунков на асфальте, плакатов. Здесь детей воспитывают разносторонними личностями.

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