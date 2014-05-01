Наманганские студенты посетили военный лицей в Фергане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. Во вторник студенты академического лицея при НИТИ побывали в гостях у сверстников, которые учатся в военном академическом лицее им. А. Суворова в Фергане. Гости ознакомились с жизнью ребят, сознательно избравших офицерскую карьеру, осмотрели спортивный городок, учебно-боевую технику, которая вызвала большой интерес.

В качестве гидов-инструкторов выступали преподаватель ДПЮ, капитан М. Муминов и водитель автобуса В.Дадабаев. Она оба воевали в Афганистане, имеют немалый боевой опыт и прекрасно знакомы с тактико-техническими характеристиками боевой техники.

Ребята посетили мемориальный комплекс им. Аль-Фаргони, краеведческий музей, где имеется экспозиция, посвященная Второй мировой войне: десятки тысяч ферганцев ушли на фронт, многие пали смертью храбрых, 36 человек удостоились звания Героя Советского Союза.

"В нашем лицее углубленно изучается военное дело, мы стараемся подготовить ребят не только к службе в армии, но и поступлению в военные училища. Уделяется и особое внимание военно-патриотическому воспитанию, мы часто бываем в доме-музее памяти и почестей, воинских частях", – рассказывает преподаватель ДПЮ Мухторжон Муминов.

По словам заведующей отделом краеведческого музея Ферганы Эътибор Хайдаровой, здесь хранится более 100 тысяч экспонатов, в их числе и 700 поистине уникальных. Например, очень древний сакский котел, различные украшения, браслеты, археологические находки из пещеры Чулистан. Стоит выделить Коран Худоярхана. Отметим и коллекцию скульптур одного из первых русских врачей – доктора Биркина, экспозицию керамики. Кроме древних глиняных изделий, относящихся к Чустской культуре и другим эпохам, имеются изделия риштанских и гурумсарайских мастеров, российских фабрик Кузнецова и Гарднера.

"Благодаря инициативе преподавателя ДПЮ, воина-интернационалиста, капитана Мухторжона Муминова, студенты не только узнали немало интересного о Вооруженных силах, но и прикоснулись к многовековой истории Узбекистана, только одна такая содержательная экскурсия позволит получить представление о многих эпохах нашей истории и стоит десятка обычных уроков", – подчеркнул заместитель директора лицея Хусниддин Мирзабаев.

По его словам, экскурсионные туры в Фергану решено продолжить.

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