В МИД Узбекистана обсудили актуальные вопросы узбекско-французских отношений

ТАШКЕНТ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 апреля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики Жаком-Анри Эльсом, в ходе которой состоялось обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений, в том числе, реализации договоренностей, достигнутых в рамках обмена визитами глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Франции в 2012 и 2013 годах, контактов межпарламентских делегаций, заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны также рассмотрели график предстоящих узбекско- французских контактов, другие аспекты взаимодействия между двумя странами, сообщает МИД Узбекистана.

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