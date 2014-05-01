Обсуждены вопросы развития межпарламентских связей Узбекистана и Германии

ТАШКЕНТ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 апреля в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с председателем Парламента федеральной земли Саксония (ФРГ) Маттиасом Рёсслером, прибывшим в Ташкент во главе представительной делегации Фонда имени Конрада Аденауэра для участия в "круглом столе" "Развитие парламентаризма: опыт Узбекистана и Германии" и международном семинаре "Укрепление многопартийной системы и межпартийной конкуренции – важнейшее условие развития парламентаризма".

В состав саксонской делегации также входят представители Фонда имени Конрада Аденауэра – член центрального правления Дитер Альтхаус, заместитель генерального секретаря Герхард Валерс, региональный уполномоченный Представительства по Центральной Азии Томас Кунце. Все они также приняли участие во встрече в узбекском МИД.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между регионами Узбекистана и Саксонией в контексте дальнейшего развития узбекско-германских отношений, обменялись мнениями по укреплению межпарламентских контактов, законодательной поддержки двусторонних связей с участием государственных, общественных структур, учреждений культуры, науки и образования Узбекистана и ФРГ.

Также была отмечена позитивная роль в развитии узбекско-германского многопланового диалога Фонда им. К.Аденауэра, который отмечает в эти дни 20-летие своей деятельности в Узбекистане, в эти годы Фонд совместно с государственными учреждениями, общественно-политическими организациями и объединениями Узбекистана организовал целый ряд важных мероприятий, семинаров и конференций по вопросам совершенствования судебно-правовой системы, формирования гражданского общества и строительства демократического правового государства, сообщает МИД Узбекистана.

В тот же день член правления Фонда имени Конрада Аденауэра, вице-президент концерн "Магна Интернэшнл Гмбх" Дитер Альтхаус был принят в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, где прошла встреча по обсуждению перспектив дальнейшего расширения взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами, в том числе, сотрудничества с концерном.

УЗИНФОРМ