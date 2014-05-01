Узбекистан и Чили обсуждают развитие торгово-экономических контактов

ТАШКЕНТ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 апреля в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Чили в Узбекистане (с резиденцией в Москве) Хуаном Эдуардо Эгигуреном, посвященная рассмотрению перспектив расширения взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами.

В ходе переговоров также были отмечены итоги проведенного в рамках визита чилийской делегации совместного делового форума, кроме того, чилийская сторона выразила заинтересованность в заключении межправительственного соглашения об экономическом сотрудничестве, а также активизации взаимодействия деловых кругов двух стран при содействии специализированных агентств по привлечению иностранных инвестиций "Узинфоинвест" и "ПроЧили", сообщает МВЭСИТ.

УЗИНФОРМ