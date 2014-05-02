Наманганский бизнес выходит на широкую дорогу

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. На прошедшей 30 апреля - 1 мая в Намангане двухдневной региональной торгово-промышленной ярмарке и кооперационной бирже местные товаропроизводители показали, что могут успешно конкурировать с известными мировыми фирмами.

Выступивший на открытии ярмарки хоким области, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов подчеркнул, что торговая ярмарка и кооперационная биржа проводится уже в седьмой раз, и за это время значительно возрос объем и ассортимент выпускаемой продукции.

Если раньше ассортимент производимой продукции не превышал 49 видов, а готовой – 41, то сейчас эти показатели составляют 68 и 53. Наманганские предприниматели освоили выпуск различных текстиля, швейных и трикотажных изделий, сантехнического оборудования, автомобильных запчастей и комплектующих. Также развивается сфера переработки сельхозпродукции, выпускаются соки, сыры, подсолнечное масло и многие другие товары. Наманганские предприниматели успешно участвуют в выставках "Узэкспоцентра".

За минувшие годы функционирования ярмарки в Намангане было реализовано по договорам продукции на 45,4 млрд. сумов, экспортировано товаров на 58,8 млн. долларов США.

Руководитель области внимательно ознакомился с выставкой, интересуясь проблемами и пожеланиями представителей предприятий. Когда Баходир Юсупов остановился около одного из стендов с швейной продукцией, то получил в подарок кепку с символикой игр "Баркамол авлод-2014", которые пройдут в конце мая в Намангане.

Заместитель директора кооперационной биржи Суъратулло Исматов отметил важность и полезность проведения подобных ярмарок. Они, по его словам, способствуют продвижению товаров местного производства на рынок, обеспечивают спрос, что позволяет создавать новые рабочие места.

Выгоден такой оборот и потребителям: увеличение конкуренции способствует как разнообразию выбора, так и благоприятно отражается на качестве и цене товара.

Кстати, народ едва дождался окончания официальной церемонии, чтобы прорваться к стендам с товарами. Ведь на ярмарке можно не только заключить контракты, но приобрести понравившийся товар в розницу, как в супермаркете. К тому же цены приятно удивляли, а потому не удивительно, что многие посетители покидали экспозицию с полными пакетами в руках.

В нынешней ярмарке приняли участие около 200 ведущих промышленных предприятий из трех областей Ферганской долины, Ташкента, Бухары и других регионов Республики. Важно, что большинство из них – это те, что относятся к малому и среднему бизнесу. Это свидетельствует, как подчеркнул глава области, об успехе экономических реформ в Узбекистане, направленных на всемерное поощрение предпринимательства.

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