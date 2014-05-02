Каршинские боксеры ставят удар, готовясь к играм "Баркамол авлод" в Намангане

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Спортсмены Каршинского спортивного колледжа олимпийского резерва деятельно готовятся к предстоящим играм "Баркамол авлод-2014".

Они с нетерпением считают дни старта игр, повторяя фразу "Мы поедем в Наманган!".

Здесь созданы все условия для тренировок по многим видам спорта: спортивные залы и аудитории оснащены в духе самых современных требований, с ребятами работают опытные педагоги.

В частности, тренер по дзюдо Баходир Тожиев подготовил немало способных спортсменов. Тренер по боксу Закир Шарапов также один из лучших педагогов, он ставит ребятам сокрушительный апперкот.

УЗИНФОРМ