Каршинские боксеры ставят удар, готовясь к играм "Баркамол авлод" в Намангане

Каршинские боксеры ставят удар, готовясь к играм "Баркамол авлод" в Намангане02.05.2014 11:33
КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Спортсмены Каршинского спортивного колледжа олимпийского резерва деятельно готовятся к предстоящим играм "Баркамол авлод-2014".
Они с нетерпением считают дни старта игр, повторяя фразу "Мы поедем в Наманган!".
Здесь созданы все условия для тренировок по многим видам спорта: спортивные залы и аудитории оснащены в духе самых современных требований, с ребятами работают опытные педагоги.
В частности, тренер по дзюдо Баходир Тожиев подготовил немало способных спортсменов. Тренер по боксу Закир Шарапов также один из лучших педагогов, он ставит ребятам сокрушительный апперкот.
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