Начинается реставрация фрески "Послы"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня, 2 мая, в Музее "Афросиаб" в присутствии представителей узбекских властей и послов основных стран-вкладчиков будет организована церемония начала работ по реставрации знаменитой фрески "Послы". Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Ташкенте.

Фреска "Послы", случайно найденная в 1965 году, хранится в Музее "Афросиаб". Этот шедевр согдийского искусства, датируемый седьмым веком нашей эры, имеет всемирную известность. К сожалению, из-за износа его каркаса этой живописи грозит исчезновение, если она не станет предметом полной реставрации в кратчайшие сроки.

По инициативе франко-узбекской археологической миссии Согдианы и в рамках договора с Министерством по делам культуры и спорта Республики Узбекистан была создана "Ассоциация по сохранению живописи Афросиаба" и был объявлен международный тендер по сбору средств.

Проект осуществляется при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Ташкенте. Работы, предусмотренные на четыре года, будут проводиться международной командой под руководством французского специалиста госпожи Жеральдин Фрэй.

В финансировании участвуют многие страны: Южная Корея, США (через "Фонд посла по сохранению культуры"), Франция, Швейцария, отмечается в сообщении.

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