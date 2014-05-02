Пресс-конференция бухарского областного отделения ДП "Миллий тикланиш"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. 1 мая в городе Бухаре состоялась пресс-конференция на тему "Роль СМИ в освещении деятельности демократической партии "Миллий тикланиш", организованная Бухарским областным Кенгашем ДП "Миллий тикланиш".

Цель мероприятия – информирование общественности о положительных результатах сотрудничества ДП "Миллий тикланиш" со СМИ Бухарской области Узбекистана.

В мероприятии участвовали главные редактора и журналисты районных печатных изданий, представители ДП "Миллий тикланиш", студенты филологического факультета Бухарского государственного университета.

В ходе мероприятия, посвященного Международному дню свободы прессы, участники говорили о роли и значении печатных СМИ в обществе, в освещении проводимых в стране реформ. Также были обсуждены итоги прошедшего в Бухарской области правового эксперимента и его положительное влияние на обеспечение открытости деятельности госорганов.

Представители ДП "Миллий тикланиш" проинформировали о проводимой работе партии со СМИ в освещении своей деятельности.

Кроме того, докладчики раскрыли суть работы партии, предоставили информацию о предстоящих мероприятиях исходя из уставных задач. Также на мероприятии делался значительный акцент о важности литературного направления в деятельности печатных изданий. После обсуждений состоялись литературные чтения произведений главных редакторов районных газет.

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