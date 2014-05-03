В Фергане обсудили необходимость повышения уровня депутатского контроля

ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 2 мая состоялся семинар, подготовленный Центральным Советом Народно-Демократической партии Узбекистана совместно с областным отделением партии, на тему "Депутатский контроль и увеличение эффективности мер по соблюдению правовых норм".

В семинаре приняли участие представители Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, активисты партии УзЛиДеП и председатели ферганских Кенгашей народных депутатов.

- Предстоит продолжить повышение качества кадровой работы партии, в том числе среди молодежи, - говорил в своем докладе представитель Законодательной палаты Олий Мажлиса З.Мансуров. - Ее результатом должно стать формирование развернутого резерва кандидатов на выдвижение в органы государственной власти и местного самоуправления. Особое внимание предстоит уделить подготовке специалистов для работы в промышленности и на селе, в социальной сфере, в строительстве и на транспорте.

На семинаре также уделили внимание принятому недавно закону о внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Конституции страны, которые придают мощный импульс дальнейшему развитию представительной демократии, повышению роли и значения представительных органов власти в жизни общества, формированию цельной системы по обеспечению парламентского и общественного контроля над исполнительной властью.

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