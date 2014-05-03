"Юные спасатели" Ферганской области

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 1 мая в ферганском Военном академическом лицее прошел областной этап соревнования "Юный спасатель", которое проводилось среди команд детей школьного возраста.

В мероприятии приняли участие ребята, победившие на районных и городских этапах. Всего приняло участие более 250 человек, в составе 18 команд.

Целью этих соревнований является воспитание молодежи в духе патриотизма, предупреждение образования идеологического вакуума, всестороннее развитие подрастающего поколения.

- Наши ребята должны уметь постоять за себя и оказать необходимую помощь своим ближним, - рассказывает Шерзодбек Полвонов. – Подготовка к участию в этих играх требует большой концентрации и, как следствие, помогает изучить предметы, не захваченные школьной программой.

Победителями по итогам конкурса стали участники, представлявшие среднюю школу №9 города Ферганы. Второе место взяли ученики средней школы №6 города Маргилан. Замкнула тройку лидеров команда школы №1 из Кувасая.

Победителям вручили грамоты и ценные призы, кроме того, они получили море положительных эмоций и бесценный опыт оказания первой помощи в экстренной ситуации.

УЗИНФОРМ