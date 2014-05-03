В Узбекистане будет назначен новый посол Египта

ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 3 мая министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет Мухаммедом Абдулкадиром аль-Хашабом, который завершает свою дипломатическую миссию в стране.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества, выразили заинтересованность в дальнейшем развитии узбекско-египетского диалога во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Абдулкадир ал-Хашшаб являлся главой дипломатической миссии АРЕ в Узбекистане с июля 2010 года, до него этот пост занимал М.Хашаб.

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