В Намангане обсудили работу местных Советов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. В четверг в хокимияте Наманганской области прошел семинар-тренинг, посвященный мониторингу деятельности местных Советов народных депутатов и их постоянных комиссий, а также законодательным документам по выборам в местные Советы.

В мероприятии, организованном Комиссией по содействию усилению деятельности представительных органов местной власти Сената Олий Мажлиса Узбекистана, приняли участие представители постоянных комиссий областного, городского и районных Советов народных депутатов, руководители депутатских групп политических партий, руководители и специалисты организационно-надзорных групп местных хокимиятов, политических партий и НИМФОГО.

Открыл семинар-тренинг хоким области, сенатор Олий Мажлиса Баходир Юсупов.

Заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Мавжуда Ражапова подчеркнула, что сенаторы и депутаты местных органов власти должны проявлять инициативу и организаторские способности в решении социально-экономических задач, знать и применять на практике правовые нормы и полномочия по повышению эффективности работы местных Советов и постоянных комиссий.

Участники в интерактивном режиме смогли ознакомиться с выступлениями Президента на заседании, посвященном 21-летию принятия Конституции, 6-м Азиатском форуме по солнечной энергии, итогами мониторинга деятельности местных Советов и их постоянных комиссий, законодательными основами организации выборов в местные Советы народных депутатов и роли политических партий в этом процессе.

Был очерчен круг задач депутатов в деле выполнения задач Государственной программы Года здорового ребенка, развитию физкультуры и спорта, оказанию помощи детям-инвалидам и пр. Все это, безусловно, требует мобилизации всего потенциала народных избранников, и изучать право просто необходимо.

С аналитической информацией о ходе мониторинга деятельности постоянных комиссий и организационно-контрольных групп местных хокимиятов выступил сенатор Олий Мажлиса Дамир Сиддиков. Он отметил растущую активность депутатского корпуса, что постоянные комиссии работают в соответствии с регламентом и нормативными документами. Особое внимание уделяется программам социально-экономического развития, развития малого бизнеса и предпринимательства, трудоустройства выпускников колледжей, сфере образования и здравоохранения. Актуальные вопросы рассматриваются на сессиях областного, городского и районных Советов народных депутатов. Однако есть и недостатки.

Председатель постоянной комиссии областного Совета по социально-культурному развитию, здоровому поколению и молодежной политике Пахриддин Маткаримов заострил внимание депутатов и политических партий на альтернативных источниках энергии.

Руководитель областного отделения НИМФОГО Зафаржон Худойбердиев и ведущий специалист Нигора Нуралиева подробно остановились на законодательных основах организации выборов и правовых полномочиях политических партий.

Тему продолжили и руководители областных советов НДПУз, ЛДПУз, "Миллий тикланиш" и "Адолат", которые подняли проблемы работы с депутатами, полноценного решения проблем электората, подготовки к выборам, поделились впечатлениями, полученными на семинаре-тренинге.

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