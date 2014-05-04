Уроки мужества в наманганской школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Нестандартно подошли к духовному воспитанию в школе № 55 Намангана, расположенной в махалле "Ахсикент-1". Здесь 2 мая в нескольких классах прошли уроки мужества с участием воинов-"афганцев" и соревнования по стрельбе.

Ветераны боев в Афганистане рассказали школьникам о подвигах наших соотечественников в соседней стране, нынешнем положении Афганистана, угрозах международного терроризма. Также они призвали ребят вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, быть патриотами Родины.

А затем состоялись соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки среди старшеклассников с участием учащихся школы-интерната № 8 из той же махалли "Ахсикент".

Среди девочек победила Мохигуль Пулатова (8 "а" класс), настрелявшая 12 очков. Призерами стали Рисликой Турсунова (9 "б" класс) и Нилуфар Косимова (8 "а" класс). Все они учатся в школе № 55.

А вот у мальчиков призерами стали представители школы-интерната № 8: третье место – у Абдувахоба Гафарова (9 "а" класс), второе место завоевал восьмиклассник Жахонгир Кутбиддинов, выбивший 20 очков. Но еще точнее стрелял ученик 9 "а" класса школы № 55 Баходир Кодиров, он и стал победителем.

Призера получили награды от областного отделения объединения воинов-интернационалистов. Также были награждены памятными подарками воины-"афганцы", проживающие в махалле "Ахсикент-1".

Стоит отметить, что многие ветераны боев в Афганистане ведут активную общественную работу. В областном отделении объединения воинов-интернационалистов выделяют кавалера ордена Красной Звезды Сайфиддина Рахимова, ветерана Министерства обороны Узбекистана Гафуржона Адашева, Шавката Рахимова, Хакима Мурадова, Собира Мухиддинова, Олима Маллабаева.

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