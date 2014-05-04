Чартакские школьники блеснули интеллектом и находчивостью

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. В пятницу в средней общеобразовательной школе № 47 Чартакского района Наманганской области прошло интеллектуальное шоу "Кувноклар ва зукколар" между учащимися девятых классов.

Организатор шоу, название которого переводится как "Веселые и находчивые", – вожатая этой школы Нихолахон Умарова, не стала изобретать велосипед, а использовала формат всем хорошо знакомой игры КВН.

Николахон вложила в игру элементы знаний естественных наук. Так что шоу позволило старшеклассникам блеснуть эрудицией, они проявили неплохие знания многих наук.

В районе Нихолахон Умарова славится творческим и инициативным подходом к работе, часто проводит различные мероприятия, старается привлечь детей к спорту, чтению и кружковой работе.

УЗИНФОРМ