130 лет со дня рождения Крымова отметили в Фергане

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. В здании Ферганского областного отделения Академии Художеств Узбекистана 2 мая прошел мастер-класс для юных любителей живописи, посвященный 130-летию со дня рождения известного русского художника Николая Петровича Крымова.

Мероприятие было подготовлено силами ферганских художников, которые ведут обширную работу, направленную на воспитание подрастающего поколения всесторонне развитыми, духовно богатыми людьми. Проведение подобных мероприятий стало доброй традицией и привлекает все большее количество творчески настроенной молодежи.

В ходе мастер-класса Алишер Хамидов наглядно показал особенности стиля Николая Крымова, каждый пришедший имел возможность попробовать себя в живописи и получить советы профессиональных художников. Дети же в свою очередь подготовили небольшой рассказ о жизни и работах живописца.

- Школьная программа, конечно, необходима нам для дальнейшей взрослой жизни, - делится впечатлениями юная Валерия, - Но порой хочется отдохнуть, тем более в конце учебного года. Мы с братишкой с удовольствием готовились к этому мероприятию. Искали информацию не только о самом художнике, но и о художественных стилях в общем. Узнали много нового для себя. Вроде бы, тоже учеба, но интересная.

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