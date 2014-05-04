Багдадские ученики встретились с поэтом

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. 3 мая в детской школе музыки и искусства Багдадского района Ферганской области Узбекистана прошла встреча известного узбекского поэта Икбола Мирзо с местными ребятами. Это мероприятие одно из многих, которые проводятся в эти дни в области по случаю 60-летия Мухаммад Юсуфа.

Ученики готовились к приезду гостей и показали небольшую концертную программу, посвященную творчеству знаменитого современника. Со сцены дети читали стихи Юсуфа, рассказывали собравшимся о жизни талантливого человека, показали мини-спектакль "Из жизни поэта".

По окончании концертной программы перед детьми выступил Икбол Мирзо, продекламировал несколько своих произведений. Ребята интересовались особенностями жизни творческих людей. Отвечая на многочисленные вопросы учеников, гость рассказал о своей жизни, системе воспитания в семье, о своей любви к родному языку.

Икболу Мирзо не трудно было найти общий язык с детьми, достучаться до детских сердец. Поэтому "вечер" вопросов и ответов незаметно перешел в непринужденную беседу творческих людей, единомышленников. Дети делились с гостем своими первыми литературными опытами.

- Я встретил здесь талантливых учеников, хорошо разбирающихся в литературных жанрах, интересующихся историей литературы родного края. Среди них много творческих детей. Радует то, что они проявляют неподдельный интерес к истории и литературе родного края. Думаю, что это заслуга местных педагогов, - заметил поэт по окончании мероприятия.

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