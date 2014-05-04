



Узбекистан посетит делегация латвийского внешнеполитического ведомства



ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. 5 мая в Ташкент прибывает с визитом делегация Министерства иностранных дел Латвийской Республики во главе с заместителем государственного секретаря, политический директором Эдуардсом Стипраисом. В программе визита запланировано проведение очередного раунда межмидовских политических консультаций, встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана, Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи