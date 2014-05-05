В МВЭСИТ подвели итоги деятельности в январе-марте

ТАШКЕНТ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. 3 мая в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана было проведено заседание коллегии, посвященное итогам работы ведомства за первый квартал текущего года, а также обсуждению стратегических направлений деятельности МВЭСИТ, исходя из приоритетных задач, обозначенных на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом квартале 2014 года и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2014 год.

Повестка дня заседания включала анализ результатов деятельности министерства за истекший период, имеющихся недоработок и упущений, в том числе, по исполнению прогнозных параметров экспорта, Государственной инвестиционной программы, региональных инвестиционных программ, а также задач на оставшийся период года.

Особое внимание было уделено персональной ответственности руководителей внешнеторговых компаний по обеспечению безусловного выполнения установленных прогнозных параметров экспорта в первом полугодии и в целом на 2014 год. Были обсуждены предложения по продвижению на экспорт продукции несырьевого сектора, включая продукцию предприятий малого и частного бизнеса, а также по широкому вовлечению предприятий-производителей конкурентноспособной продукции в экспортную деятельность, сообщает пресс-служба МВЭСИТ.

По итогам встречи были приняты решения по обеспечению исполнения прогноза экспорта товаров и услуг предприятиями территориального подчинения, а также по неотложных мерам по безусловному выполнению прогнозных показателей Государственной инвестиционной программы в первом полугодии и в 2014 году в целом.

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