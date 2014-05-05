



Обсуждены вопросы международного сотрудничества Узбекистана и КНР



ТАШКЕНТ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. 5 мая в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Сунь Лицзе. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены актуальные вопросы узбекско-китайского сотрудничества в рамках международных структур, сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана. Напомним, что это уже второй в этом месяце визит главы китайской дипломатической миссии в МИД Узбекистана. В ходе предыдущей встречи, состоявшейся 2 мая, стороны обсудили практические вопросы развития межгосударственных отношений в двустороннем и многостороннем форматах, а также обменялись мнениями по графику предстоящих контактов на различных уровнях, УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи