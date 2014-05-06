В Ташкенте прошли узбекско-латвийские межмидовские политконсультации

ТАШКЕНТ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. 6 мая в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча руководителя внешнеполитического ведомства с членами делегации МИД Латвийской Республики, прибывшей в Ташкент во главе с заместителем государственного секретаря, политическим директором Эдуардсом Стипраисом для проведения переговоров по вопросам межгосударственного сотрудничества.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по состоянию и перспективам дальнейшего углубления узбекско-латвийского многопланового диалога, рассмотрели график и повестку дня предстоящих двусторонних политических контактов, а также выразили взаимную заинтересованность в последовательном наращивании взаимовыгодного сотрудничества.

На состоявшемся в этот же день в МИД Узбекистана 12-м раунде межмидовских политических консультаций был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, прежде всего, ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках Государственного визита Президента Узбекистана Ислама Каримова в Латвию в октябре минувшего года. Также стороны отметили стабильную динамику межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах, укрепления контактов между учреждениями культуры и образования двух стран, обменялись мнениями по отдельным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Во встречах принял участие Посол Латвии Эдгарс Бондарс.

В программе визита латвийской делегации запланированы встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана, Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли, сообщает МИД Узбекистана.

По данным МИД Узбекистана, Латвия является третьим по значимости торговым партнером Узбекистана в Европейском союзе. На сегодняшний день в Узбекистане осуществляют свою деятельность 22 предприятия с участием инвесторов из Латвии, в том числе 5 предприятий со 100% латвийским капиталом. Основными направлениями их деятельности являются производство готовой текстильной продукции, мебели, нефтепереработка, полиграфия, логистика, транспортные услуги.

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