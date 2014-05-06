Министр финансов Японии находится с визитом в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. 5 мая Президент Узбекистана Ислам Каримов принял в резиденции Оксарой заместителя премьер-министра, министра финансов Японии Таро Асо, прибывшего с визитом в Ташкент для обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества, а также присвоения ему звания Почетного доктора Банковско-финансовой академии Узбекистана.

В ходе аудиенции стороны обменялись мнениями по региональной и международной проблематике, обсудили ход реализации достигнутых ранее двусторонних договоренностей, а также выразили взаимное стремление к наращиванию объемов двустороннего стратегического партнерства, приоритетными направлениями которого были названы ТЭК, добывающая, нефтегазовая, химическая и электротехническая отрасли, автомобилестроение, телекоммуникации.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Япония является одним из ключевых экономических партнеров Узбекистана. По итогам 2013 года товарооборот превысил 215,2 миллиона долларов США. Общий объем финансовых средств, предоставленных Японией Узбекистану, составляет 2,32 миллиарда долларов.

Японские партнеры принимали активное участие в реализации крупных проектов в Узбекистане, в том числе в строительстве компрессорной станции на месторождении "Кокдумалак" и Бухарского нефтеперерабатывающего завода, реконструкции Ферганского НПЗ, модернизации аэропортов в Самарканде, Бухаре и Ургенче. В настоящее время осуществляются проекты по электрификации железнодорожной линии Карши-Термез, расширению Навоийской ТЭС и модернизации Талимарджанской ТЭС.

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