В МВЭСИТ прошла встреча с представителем Госсекретаря США

ТАШКЕНТ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. 6 мая в Ташкенте прошла встреча первого заместителя министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Акмала Камалова с исполняющим обязанности заместителя помощника Государственного секретаря США по вопросам науки, космоса и здравоохранения Джонатаном Марголисом, прибывшим в Узбекистан для обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества.

В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели перспективы расширения взаимовыгодных торгово-экономических, инвестиционных и научно-технических связей между двумя странами, сообщает пресс-служба МВЭСИТ.



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