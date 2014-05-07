Центральная Азия взяла курс на развитие РЗМ-отрасли

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Редкоземельные металлы (РЗМ), без которых невозможно производство радиоэлектроники и аэрокосмической техники, по праву заслужили почетный эпитет "витамины промышленности". Именно развитие РЗМ-индустрии выдвинуло Китай, на который приходится до 90% мирового производства редкоземов (при 42% мировых запасов), в число восходящих держав-лидеров глобальной экономики.

Несмотря на распад СССР и трансформацию в 1990-е годы прежних связей в рамках единого общесоюзного народнохозяйственного комплекса, РЗМ-отрасль не прекратила своего существования. Одной из важнейших на т.н. "постсоветском пространстве" баз редкоземельной металлургии была и остается Центральная Азия.

С 2013 года японская государственная сырьевая компания "Japan Oil, Gas and Metals Corporation" (JOGMEC) ведет разведку залежей редкоземельных элементов (РЗЭ) во всех пяти государствах Центральной Азии – Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Общий объем инвестиций в проект может превысить 700 млн. долларов.

Пристальное внимание развитию РЗМ-промышленности уделяет Президент Узбекистана Ислам Каримов. Так, 17 января 2007 года Глава нашего государства подписал Постановление о кардинальном совершенствовании организационной структуры, системы управления и прогнозирования геологоразведочных работ. В документе говорилось и о повышении эффективности поиска и разведки урана и редкоземов. Тогда же в системе Госкомитета по геологии был создан специализированный научно-производственный центр "Геология урана и РЗМ".

Серьезным потенциалом обладают и ближайшие соседи Узбекистана. Во времена СССР до 80% потребностей советской экономики в РЗЭ покрывалось за счет месторождения Кутессай в Кыргызстане. Действовавший на базе этого месторождения Кыргызский горно-обогатительный комбинат (КГОК) в поселке Ак-Тюз Кеминского района Чуйской области выпускал до 140 видов РЗМ-продукции – редкоземельных оксидов (РЗО), металлов и сплавов.

В Казахстане совместные проекты в сфере производства редких металлов и РЗМ занимается (в партнерстве соответственно с японскими Toshiba Corp. и Sumitomo Corporation) АО "НАК "Казатомпром" (президент Владимир Школьник).

С 2 ноября 2012 года в Степногорске (Акмолинская область) действует завод Summit Atom Rare Earth Company LLP (SARECO) - новый производственный комплекс коллективных концентратов РЗМ, совместное предприятие Казатомпрома (51%) и Sumitomo (49%). Проектная мощность первой очереди комплекса – 1540 тонн коллективных концентратов в год. К 2015 году планируется довести объем производства до 3 тысяч тонн, к 2017 году – до 5-6 тысяч тонн.

Титанические усилия по возрождению РЗМ-индустрии предпринимаются не только в Узбекистане и других странах Центральной Азии, но и в России. Так, госкорпорация "Росатом" (гендиректор – Сергей Кириенко) заявила о проекте технологичной платформы "Редкоземельные металлы".

По данным на 2008 год запасы РЗМ по странам СНГ составляли 21 млн. тонн, в том числе по России – 19 млн. тонн. Большая часть балансовых запасов российских РЗМ сосредоточена в Хибинских горах (Мурманская область).

Среднегодовые потребности российской экономики сейчас составляют 700-900 тонн РЗО. 70% этой "сырой массы" потребляет ГК "Ростех" (гендиректор Сергей Чемезов), а 25% - ГК "Росатом" (гендиректор – Сергей Кириенко). Оставшиеся 5% - сталелитейные заводы (для легирования), а также нефтехимики и иные клиенты РЗМ-отрасли.

В 2013 году по поручению Президента РФ была разработана федеральная целевая программа (ФЦП) "Развитие производств редких и редкоземельных металлов на 2011- 2015 годы и перспективу до 2020 года". По имеющимся прогнозам, спрос на РЗМ в России к 2020 году достигнет по разным оценкам от 5 тыс. до 13 тыс. тонн в год (при объеме производства 35-40 тыс. тонн в год), а на мировом рынке – почти 180 тыс. тонн. О перспективах РЗМ-отрасли может говорить проект по освоению Томторского месторождения на северо-западе Республики Саха (Якутия). Для разработки этого месторождения ГК "Ростех" создала совместное предприятие с частной группой ИСТ Александра Несиса. Запасы Томтора оцениваются в 154 млн. тонн руды с содержанием оксидов ниобия 6,71%, иттрия – 0,6%, скандия – 0,048% и тербия – 9,53%.

Другое перспективное направление – производство скандия. Совместно с Казатомпромом и Uranium One Holding N.V. (U1H, президент Вадим Живов), владеющим урановыми активами ГК "Росатом" за пределами России, "Интермикс Мет" начало реализацию нового проекта по добыче концентрата скандия в Казахстане. В рамках проекта добытое сырье предполагается перерабатывать в городе Лермонтов (Ставропольский край), на базе ОАО "Гидрометаллургический завод" (ГМЗ), принадлежащего "Интермикс Мету". С 2016 года на новом предприятии планируется выпускать 6 тонн оксида скандия в год. По данным "Интермикс Мет", емкость мирового рынка скандия варьируется с 15 до 20 тонн в год. То есть новый проект может занять треть рынка.

Вместе с тем, кроме серьезных структур вроде Росатома, Ростеха и таких их надежных партнеров, как Группа ИСТ, РУСАЛ и др. редкоземельной металлургией в России пытаются заниматься случайные фирмы, не располагающие необходимой производственной базой, технологиями и кадрами.

Как отмечает представитель ИФЗ РАН Валерий Хабиров, некоторые компании приступили к реализации программы без учета накопленного опыта, не имея высококвалифицированных специалистов, по научно-исследовательским работам, конструированию, проектированию и освоению инновационных технологий, сообщает ИП "KGinform".

Также Валерий Хабиров отмечает, что в России нет отлаженной в юридическом и практическом смыслах системы частно-государственного партнерства (ЧГП). Потому проблема медленно решается путем совершения собственных ошибок, "набивания собственных шишек".

Действительно сегодня в РФ не редкость, когда компании, не имеющие соответствующих технологий, базы, специалистов и т.д., пытаются получить доступ к государственным деньгам, а потом искать реальных исполнителей, оставляя маржу себе, т.е. пытаясь заработать деньги как посредники. А озвученные российским правительством миллиарды инвестиций в РЗМ-отрасль не могли не взбудоражить аппетиты разного рода авантюристов.

Обращает на себя внимание тот факт, что наряду с вышеназванными крупными игроками рынка сферы высоких технологий за доступ к государственному финансированию рвутся иногда откровенно случайные компании.

Так вызывает удивление, что небольшая строительная компания из Московской области (РФ) активно подключилась к участию в тендерах и конкурсах на разработку РЗМ.

При более детальном анализе всплывают следующие факты, что компания "СКАЙГРАД" (до 2010 года - группа компаний "АБ-СО") в июне 2011 года создало ООО "Лаборатория инновационных технологий" ("ЛИТ") и обозначило в своих приоритетах назвала разделение редкоземельных металлов и производство готовой продукции.

По информации из открытых источников основателями данной компании являются А.М. Абрамов (то есть "АБ") и Ю.Б. Соболь ("СО"), бывшие военнослужащие 4-го ЦНИИ МО РФ из города Юбилейный (Московская область), фигуранты ряда уголовных дел. Биография этих бизнесменов в погонах красноречиво свидетельствует, что свой первый миллион они заработали отнюдь не на разработках высоких технологий. "Крышевание" предпринимателей, махинации с недвижимостью Минобороны РФ, аферы в жилищном строительстве и др.

Однако сегодня в РФ никто не запрещает в рекламных целях назвать себя "учеными, принимавшими участие в научных и практических разработках нашей (РФ – прим. ред.) страны в области ракетно-космических технологий".

Несовершенство российского законодательства, о чем вероятнее всего и говорит профессор Хабиров, позволяет под благородными лозунгами, пустив пыль в глаза, добиться выигрыша в государственном тендере и получить государственные средства практически на все, что угодно.

К счастью законодательство Узбекистана полностью исключает подобные риски для государства и бизнеса.

Хочется верить, что партнерство российских и центарльноазиатских игроков РЗМ рынка в сотрудничестве со всемирноизвестными компаниями (Toshiba Corp. и Sumitomo Corporation) позволит избавиться от "шелухи" и эффективно распорядиться выделяемыми инвестиционными ресурсами.

УЗИНФОРМ