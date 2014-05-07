Визит представителя Государственного департамента США в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом первый заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Уильям Бёрнс. 7 мая его принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. Во встрече также принял участие Посол США Джордж Крол.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили состояние и перспективы узбекско-американских отношений, а также обменялись мнениями по отдельным международным и региональным проблемам, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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