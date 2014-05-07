В Ташкенте проходит первая встреча американо-узбекской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологии

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Первая встреча американо-узбекской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологии началась в Ташкенте 5 мая, сообщает пресс-служба посольства США.

Встреча проходит в рамках американо-узбекского соглашения в области науки и технологии, подписанного в 2010 году тогдашним госсекретарем США Хиллари Клинтон и первым заместителем премьер-министра Узбекистана Рустамом Азимовым.

Около 30 научных сотрудников университетов и представителей государственных и некоммерческих организаций из США вместе с 60 узбекскими учеными, исследователями и представителями государственной власти будут участвовать в данном совещании. Цель встречи совместной комиссии – разработать двухгодичный рабочий план сотрудничества в трех сферах, согласованных на обоюдной основе: сельское хозяйство, возобновляемая энергия и научно-доказательная медицина.

В ходе совещания совместной комиссии участники посетят ряд учреждений, включая клиники, Центр геномики и биоинформатики, а также Институт Солнца в Паркенте.

Встреча совместной комиссии закончится проведением пленарного заседания 7 мая, которое будет проходить под совместным председательством исполнительного директора Комитета по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан Одилхужи Парпиева и заместителя помощника государственного секретаря США по проблемам мирового океана и международным делам в области окружающей среды и науки Джонатана Марголиса.

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