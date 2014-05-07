Внимание воинам-интернационалистам

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. 5 мая в здании Ассоциации воинов-интернационалистов Бухарской области Узбекистана по инициативе Бухарского областного отделения международного благотворительного фонда "Соглом авлод учун" был организован бесплатный медицинский осмотр воинов-интернационалистов.

Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, информирование воинов-интернационалистов о профилактике различных заболеваний.

В мероприятии приняли участие участники афганской войны, медицинские работники.

В ходе мероприятия врачи международного благотворительного фонда "Соглом авлод учун" предоставили участникам полную информацию о болезнях и профилактике различных заболеваний. Выступившие подробно объяснили участникам пути появления болезней и их последствия.

Затем бесплатно был проведен медицинский осмотр воинов-афганцев и членов их семей. Врачи – кардиолог, невропатолог, хирург, терапевт, педиатр и другие медицинские специалисты - провели им УЗИ, ЭКГ и дали различные рекомендации.

В ходе врачебного осмотра были выявлены больные анемией, зобом, ишемической болезнью сердца, гастритом, язвой желудка и аллергическими заболеваниями. По итогам осмотра больным были выданы соответствующие рецепты по дальнейшему лечению.

В заключение всем присутствующим были розданы средства гигиены и буклеты, пропагандирующие здоровый образ жизни.

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